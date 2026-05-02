“Aspiro a recuperar Arica y Tarapacá”: las amenazas del político peruano aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez

El posible ministro de Defensa de Sánchez instó a recuperar las regiones chilenas “por la vía diplomática o armada”.

Antauro Humala es el nombre del polémico aliado de uno de los candidatos presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, uno de los posibles rivales de Keiko Fujimori en segunda vuelta. Recientemente, una entrevista suya concedida al medio Perú 21 comenzó a ser ampliamente difundida pues expresó sus intenciones de “recuperar” las regiones chilena de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Humala, al ser consultado sobre cómo manejaría las relaciones con el Gobierno chileno en caso de que Sánchez fuera electo contestó: “Yo aconsejaría aplicar la reciprocidad. Yo revisaría al pie de la letra el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929”.

Luego, el exmilitar, quien incluso ha sido propuesto por Sánchez como ministro de Defensa, fue más lejos y reconoció que “como nacionalista que soy yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica. Mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre. En algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica”.

A su juicio, tales objetivos deberían lograrse “por la vía diplomática o por la vía armada”.

Con todo Sánchez se distanció de los dichos de su aliado, pese a que ambos militan en el mismo partido Juntos por el Perú. “Son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de JPP ni la mía. En absoluto”.

“Después del fallo de la Corte, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza“, añadió. También, sostuvo que en caso de ser electo tendrá “relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”, con el Gobierno de José Antonio Kast.