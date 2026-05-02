“No puedo imaginar que sea aceptable”: Trump resta importancia a propuesta de paz de Irán

El mandatario estadounidense señaló que Irán “aún no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibió la propuesta de paz que Irán dio a conocer este sábado, cuando la guerra entre ambas naciones -con Israel participando como aliado de Washington- lleva más de dos meses en curso.

Con anterioridad, había trascendido por medio de la agencia de noticias Tasnim -que depende de la Guardia Revolucionaria iraní- que el compendio proponía terminar con la guerra en un plazo de 30 días.

Según recoge Europa Press, entre los puntos solicitados por Irán se encuentran garantías de no agresión, un nuevo mecanismo de administración del Estrecho de Ormuz -por donde pasa una quinta parte del petróleo a nivel mundial- y el levantamiento de sanciones hacia Teherán.

Al respecto, Trump señaló mediante la red social de su propiedad, Truth Social, que: “Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable”.

El mandatario estadounidense advirtió que Teherán “aún no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.







