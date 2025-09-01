RM estrena licencia de conducir digital: todo lo que debes saber para obtenerla

Esta versión digital estará disponible a través de una aplicación y tendrá la misma validez legal que la licencia física.

Desde este lunes 1 de septiembre, la Región Metropolitana (RM) comenzó a implementar la licencia de conducir digital, una nueva modalidad que busca modernizar y facilitar el acceso a este documento esencial.

De acuerdo al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la medida forma parte de un plan piloto que, tras su implementación en algunas regiones del país, ahora se extiende a Santiago con el objetivo de reducir fraudes, mejorar la fiscalización y simplificar el porte del documento.

Beneficios de obtener la licencia de conducir digital

El código QR permitirá acceder en línea a la información actualizada de un conductor.

Los trámites que debes hacer como conductor, se realizarán de la misma forma actual, pero apoyados con herramientas tecnológicas modernas en línea.

Podrás revisar en todo momento tu calidad de conductor.

¿Quiénes pueden acceder al documento?

Por ahora, solo está disponible para dos grupos:

Quienes obtengan su licencia de conducir por primera vez (a partir del 1 de septiembre).

Quienes deban renovarla.

Junto a ello, todas las personas que realicen trámites relacionados con la licencia de conducir en las Direcciones de Tránsito recibirán el documento físico con el nuevo diseño y, además, podrán acceder a su versión digital descargando la app oficial en dispositivos iOS o Android, iniciando sesión con su ClaveÚnica.

Cuáles son las multas por conducir sin licencia

La multa por conducir sin haber obtenido la licencia de conducir es una falta gravísima, que se sanciona con una multa de 1,5 a 3 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) y la inhabilitación para obtener la licencia por 5 años, mientras que olvidar la licencia de conducir en casa es una infracción leve, con una multa de 0,2 a 0,5 UTM.

¿Cuál es el valor de la nueva licencia de conducir?

El documento digital no tiene costo para los ciudadanos, pero el precio de la licencia física continuará siendo determinado por cada municipalidad.