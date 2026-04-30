“Estilo Poduje” versus Quiroz: el control de daños del presidente Kast ante choque de sus ministros estrella

El corto historial de polémicas del titular del Minvu ahora sumó un nuevo capítulo: su entrevero con Jorge Quiroz. Ante esto, el propio presidente de la República salió a calmar las aguas entre los miembros de su Gabinete.

AGENCIA UNO

La convulsionada semana en La Moneda finalizó con un inédito enfrentamiento entre dos de los ministros estrella de José Antonio Kast: Iván Poduje y Jorge Quiroz. El escenario fue la serie de recortes presupuestarios que el titular de Hacienda ha llamado a implementar en todas las carteras.

Sin embargo, las órdenes de Quiroz no encontraron eco en el Ministerio de Vivienda, feudo de Poduje, quien dejó en claro que “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe” y agregó en radio Infinita que su par de Hacienda es “un ministro más entre muchos”.

En esta línea, Iván Poduje dejó en claro que los programas de mejoramiento de condominios sociales y de Pavimentos Participativos, los que el Ministerio de Hacienda llamó a recortar, no se tocarán, llegando incluso a viralizar su concreción.

“¡Buenas noticias! Firmamos la selección de los proyectos de Pavimentos Participativos para las 16 regiones del país, con una inversión histórica de $46 mil millones. Este proceso ahora pasa a las Seremis, quienes, junto a esta información, definirán en detalle los proyectos que serán ejecutados en cada región”, precisó en redes sociales.

Sin embargo, el aterrizaje del “estilo Poduje” al Gabinete provocó inmediatas reacciones en el oficialismo, donde la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, tildó su postura como “inadmisible, de una insolencia del porte de un buque” y defendió a Jorge Quiroz.

“Si él necesita una excepción, que puede ser razonable, tal cual la tuvo Seguridad, no se hace por la radio, no se hace emplazando al ministro, se hace teniendo una conversación. No sé qué le pasa a todo el mundo que está resolviendo los temas en la tele, en la radio… me descompagina, me desorienta, no entiendo el tono”, puntualizó la ex diputada.

Kast desactiva choque entre Iván Poduje y Jorge Quiroz

Ante la polémica que enfrenta a dos de sus ministros más reconocidos, el presidente José Antonio Kast prefirió poner paños fríos y evitar tomar parte por alguno de los dos.

Desde la Región de Aysén, el jefe de Estado indicó que “nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”.

“Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho todos los gobiernos anteriores, los ministros de Hacienda, propuestas de cómo uno va mejorando el tema de los recursos que son escasos”, puntualizó Kast.

Para cerrar la polémica, el mandatario aseveró que “hay alguien que conduce, que es el presidente, y que me he reunido con los distintos ministros, y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afectan los derechos sociales, y eso es lo principal”.

Una postura similar tomó el propio Jorge Quiroz, quien evitó polemizar con Iván Poduje y apuntó que entiende su preocupación, ya que “por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”.