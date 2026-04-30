“Arriesga su fin”: SNA alerta por futuro de la industria de la remolacha tras anuncio de Iansa

La Sociedad Nacional de Agricultura reconoció que el mundo del agro afronta un momento especialmente complejo, ya que otros cultivos tradicionales también enfrentan serias incertidumbres y dificultades de rentabilidad.

AGENCIA UNO

Empresas Iansa informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que suspende la temporada de remolacha 2026-2027 en Chile, ante los bajos precios a nivel internacional y el aumento de los costos locales.

Esto levantó las alertas en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que dejó ver su preocupación “por la decisión de Empresas Iansa de no continuar con la contratación de hectáreas para producir remolacha en el país. Este cultivo, que llegó a superar las 60 mil hectáreas en Chile, hoy arriesga su fin, afectando seriamente las oportunidades a más de 250 productores y cerca de 7.000 hectáreas, que se trabajan con los más altos estándares de calidad y productividad”.

La organización dejó en claro que Chile es el país con los mayores rendimientos por hectárea de remolacha a nivel mundial, “es decir una producción altamente competitiva y sustentable”.

Ante esta situación, la SNA instó a Iansa y al Gobierno para que, junto a los agricultores afectados, “puedan evaluar alternativas que permitan extender la producción al menos parcialmente. Si ello no es posible, es indispensable avanzar en un plan de transición real y oportuno para los agricultores, porque el país no puede perder un cultivo tradicional emblemático sin una salida responsable y los agricultores deben tener espacio y oportunidades para desarrollar nuevos cultivos, utilizando la alta tecnología y capacidad que tienen”.

La Sociedad Nacional de Agricultura reconoció que el mundo del agro afronta un momento especialmente complejo, ya que otros cultivos tradicionales también enfrentan serias incertidumbres y dificultades de rentabilidad, por el alza de costos de producción y los bajos precios internacionales.