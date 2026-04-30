VIDEO – Macarena Chahuán, quién es la chilena retenida tras operativo israelí rumbo a Gaza

Desde su entorno han denunciado que la chilena fue “secuestrada” y han pedido la intervención urgente de las autoridades.

La periodista y docente chilena Macarena Chahuán, de 33 años, se encuentra entre los aproximadamente 175 activistas detenidos por fuerzas israelíes luego de la interceptación de una flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza.

Chahuán, titulada en la Universidad de Chile, cuenta con experiencia en comunicación pública e institucional. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en organismos estatales como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualmente, se desempeña como profesora de árabe y creadora de contenido digital.

La comunicadora formaba parte de la denominada Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil integrada por activistas de distintos países que buscaba entregar ayuda humanitaria y visibilizar la situación en Gaza.

El operativo tuvo lugar en aguas internacionales del mar Mediterráneo, a más de 1.200 kilómetros de la costa. Tras la interceptación, se perdió contacto con varios de los tripulantes, incluida Chahuán, lo que generó inquietud entre sus cercanos.

Desde su entorno han denunciado que la chilena fue “secuestrada” y han pedido la intervención urgente de las autoridades nacionales para asegurar su bienestar y eventual liberación.

En registros difundidos posteriormente, la propia periodista explicó que participaba en una misión “civil no violenta” con fines humanitarios, al tiempo que cuestionó la situación en Gaza y las acciones israelíes.

Frente a estos hechos, el Gobierno de Chile manifestó su preocupación mediante un comunicado oficial. “El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos”, señalaron.

Asimismo, indicaron que “el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando las gestiones pertinentes con todas las partes involucradas y ha instruido el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad”.

Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su postura en materia internacional: “Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias”.