Cadem: caen expectativas en Gobierno de Kast en economía y que enfrente la inmigración y delincuencia

El presidente Kast sigue viendo una caída en su aprobación, la que llegó al 40% (-1%), y la desaprobación a 57% (+4 puntos), el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

AGENCIA UNO

Un duro golpe recibió el Gobierno de José Antonio Kast, luego que la ultima edición de la encuesta Cadem mostrara un desplome en las expectativas de la ciudadanía en que lograra enfrentar la inmigración y la delincuencia, además de lograr crecimiento económico.

La medición mostró una brusca caída en que el Ejecutivo consiga controlar la inmigración (41%, -20pts), haga crecer la economía (33%, -19pts) y reduzca la delincuencia (33%, -21pts).

En tanto, las materias con expectativas de cumplimiento más altas son eliminación de permisos que destraben las inversiones (55%, -9pts), permitir que los colegios públicos puedan volver a seleccionar alumnos (54%, -10pts) y eliminar las contribuciones a la primera vivienda (52%, -3pts).

En cuanto a las medidas que debe enfrentar el Gobierno de José Antonio Kast y que la población considera prioritarias son disminuir la delincuencia y homicidios (58%), el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%).

Por su parte, el presidente José Antonio Kast sigue viendo una caída en su aprobación, la que llegó al 40% (-1%), y la desaprobación a 57% (+4 puntos), el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Respecto a la situación económica, 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, 27% (+5pts) que tiene pocos recursos y debe priorizar mucho el gasto y sólo 8% (-25pts) que el Estado está enfrentado una situación fiscal crítica.

Sobre las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno, el 52% de los consultados por Cadem está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado y 54% con que todos los ministerios reduzcan en 3% su gasto.