Ministra Steinert contraataca y anuncia querella contra senador Núñez por acusaciones sobre vínculo con abogado ligado al narcotráfico

La controversia surge tras revelarse un antiguo vínculo comercial entre la ministra y su ex esposo, un un abogado que defendió a un imputado por narcotráfico.

AGENCIA UNO.

Un nuevo enfrentamiento político se desató luego de que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunciara que presentará una querella contra el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, tras acusaciones que considera ofensivas.

La controversia surgió luego de que se conociera que la secretaria de Estado mantiene una antigua sociedad inmobiliaria con su ex esposo, un abogado que aparece en registros oficiales por haber defendido a personas vinculadas a delitos de drogas.

Según explicó la ministra, dicha sociedad fue creada hace más de dos décadas, nunca tuvo actividad comercial y no fue disuelta tras el término de su matrimonio.

A raíz de estos antecedentes, el senador Núñez cuestionó públicamente la situación y solicitó la salida de Steinert del cargo.

El parlamentario sostuvo que mantener ese vínculo representa un riesgo en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, argumentando que estas redes suelen intentar influir en instituciones del Estado y calificó como “un gravísimo error que la ministra de Seguridad Steinert no haya disuelto la sociedad comercial que mantenía con su ex pareja, un abogado que defendió a un conocido traficante y en un caso muy bullado de drogas”.

Frente a estas declaraciones, la ministra respondió de forma categórica mediante redes sociales, señalando que interpondrá una querella por injurias. Afirmó que las acusaciones afectan su reputación y recalcó que no permitirá este tipo de imputaciones en su contra.

Asimismo, Steinert enfatizó que su gestión se mantendrá firme frente al combate contra la delincuencia, asegurando que no se dejará intimidar ni por organizaciones criminales ni por lo que calificó como acusaciones infundadas provenientes del ámbito político.

“Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez, por imputación injuriosa, dañando mi honra. Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr Nuñez”, expresó en X.