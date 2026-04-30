“Tengo un gran equipo de ministros”: Kast descarta cambios en su gabinete y enfrenta críticas

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast descartó realizar cambios en su equipo ministerial, en medio de cuestionamientos surgidos por el debate presupuestario y diferencias públicas entre algunos integrantes de su gabinete.

La discusión se instaló luego de un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sugirió revisar e incluso eliminar ciertos programas estatales de cara a la elaboración de la Ley de Presupuestos 2027. A esto se sumó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República de Chile, que ordenó un proceso disciplinario por publicaciones en redes sociales relacionadas con la idea de un “Estado en quiebra”.

“Tengo un gran equipo de ministros”: Kast descarta cambios en su gabinete

En paralelo, generaron reacciones las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien rechazó recortes en su cartera, pese a los lineamientos impulsados por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

En este contexto, el Mandatario defendió la existencia de distintas posturas dentro de su equipo, señalando que “podrá haber discusiones, sí. Habrá distintas miradas de una situación concreta, efectivamente. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué partido político no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones?”.

Además, sostuvo que estas diferencias son parte del funcionamiento interno del gobierno. “Eso es lo que enriquece el trabajo. Si todos pensáramos igual, si todos creyéramos que tenemos la razón absoluta en todo, no avanzaríamos. Esto se enriquece”, afirmó.

Respecto a las especulaciones sobre un eventual ajuste ministerial, Kast fue enfático en descartarlas. “Estoy muy tranquilo, tengo un gran equipo de ministros”, aseguró.

Asimismo, cuestionó las interpretaciones que han surgido en el debate público sobre su administración. “Yo no sé por qué todo el mundo opina por mí. Todos sacan grandes teorías”, señaló, agregando que “lo más fácil sería que alguno de los que comenta me escriba y me diga: ‘¿vas a cambiar el gabinete?’. Y yo le diría: no voy a cambiar el gabinete”.

El jefe de Estado también abordó las críticas sobre posibles recortes a beneficios sociales, descartando que estos se vayan a concretar. “No se va a cortar la PGU, no se va a cortar la alimentación, no se van a cortar las becas”, indicó.

Junto a ello, subrayó que el objetivo del Ejecutivo es ordenar el gasto público sin afectar derechos. “Nosotros fuimos muy claros: vamos a ordenar. Algunos se ponen nerviosos cuando escuchan la palabra orden, porque en el desorden cunden los malos hábitos”, concluyó.