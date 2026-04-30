Subsecretaría de DDHH y Gendarmería como grandes afectados: Ministerio de Justicia aplica recorte de $46 mil millones

La cartera a cargo de Fernando Rabat concretó el recorte de su presupuesto ordenado por Jorge Quiroz.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos oficializó el recorte del 3% de su presupuesto, siguiendo las órdenes de Jorge Quiroz, lo que se oficializó en una reducción de recursos de $46 mil millones, afectando a una serie de instituciones a su cargo.

En una declaración pública, la cartera a cargo de Fernando Rabat explicó que la “reducción aproximada fue de $46 mil millones, resguardando la continuidad y la debida prestación de los servicios esenciales del sector, especialmente aquellos que tienen relación directa con la atención de las personas”.

El estamento más afectado por este recorte es Gendarmería, precisando que “como el servicio con mayores recursos ($693,7 mil millones según la Ley de Presupuestos 2026) es el que concentra el mayor monto del nuevo ajuste ($17 mil millones). Sin embargo, en términos proporcionales, se trata del recorte más bajo, con un 2,4%”.

“Igual porcentaje es aplicado al Servicio Médico Legal, pero con una reducción nominal menor ($1.640 millones), dado su presupuesto inicial de $69 mil millones”, agregó el Ministerio de Justicia.

La cartera complementó el anuncio, indicando que “los otros servicios y unidades afectadas, en orden decreciente son: Subsecretaría de Justicia ($9.693 millones); Servicio de Reinserción Juvenil ($7.676 millones); Registro Civil e Identificación ($7.141 millones); Defensoría Penal Pública ($2.070 millones) y la Subsecretaría de Derechos Humanos ($870 millones)”.

En el caso de la Subsecretaría de DDHH, el Servicio Nacional del Patrimonio – Sitios de Memoria verá $519.574.000 menos en transferencias corrientes y otros $280.426.000 de reducción por transferencias de capital.

Por su parte, el Programa de Derechos Humanos sufrió un recorte de $65,2 millones.