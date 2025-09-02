Este beneficio consiste en un descuento parcial en la boleta de electricidad, que se aplica directamente en las cuentas mensuales.

El Subsidio Eléctrico 2025 es una medida implementada por el Gobierno para aliviar el impacto del alza en las cuentas de luz, especialmente en los hogares más vulnerables del país, por lo que muchos se preguntan cuándo se publican los resultados.

De acuerdo al Ministerio de Energía, este beneficio está dirigido a familias que se encuentran dentro del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y que hayan postulado dentro de los plazos establecidos.

En ese contexto, el Subsidio Eléctrico consiste en un descuento parcial en la boleta de electricidad, que se aplicará directamente en las cuentas mensuales durante un período determinado, dependiendo de la zona geográfica y el nivel de consumo del hogar.

Subsidio Eléctrico 2025: ¿Cuándo se publican los resultados y cuánto es el descuento?

Según informó ChileAtiende, la fecha en que estos se conocerán los resultados de la postulación realizada en julio pasado, está fijada para el lunes 15 de septiembre.

En tanto, los descuentos varían según el consumo eléctrico del hogar, pero en algunos casos podría superar el 30% del total de la cuenta. De acuerdo a la información del ministerio, las rebajas se implementarán de la siguiente forma:

Hogares de un integrante: $37.838.

Hogares de dos a tres integrantes: $49.190.

Hogares de cuatro o más integrantes: $68.109.

Para conocer los resultados del Subsidio Eléctrico 2025, debes ingresar a ESTE LINK con tus datos.