Cuáles son todas las patentes que tienen restricción vehicular este viernes 5 de junio

La medida rige en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, entre las 07:30 y las 21:00 horas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A multas que van desde $68.647 a $102.970, aproximadamente, se arriesgan aquellos conductores que no respeten este viernes 5 de junio la restricción vehicular en la Región Metropolitana.

Con el propósito de velar por el cumplimiento de la medida, la fiscalización está a cargo de Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes.

La disposición corresponde al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente, y abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, y rige de lunes a viernes, salvo los días festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Las patentes con restricción vehicular este viernes 5 de junio

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, este viernes no pueden circular los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 6 y 7.

Por su parte, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes finalizadas en los dígitos 2, 3, 4 y 5.

Además, se debe tener en cuenta que estos vehículos tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

Respecto de aquellas motocicletas inscritas antes de 2010, la restricción afecta este viernes a aquellas cuyas patentes terminen en 6 y 7.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 2, 3, 4 y 5.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 2, 3, 4 y 5.