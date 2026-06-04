La Pérgola de las Flores desmiente acusaciones de Undurraga y sale en defensa de Amparo Noguera

La producción recalcó que la obra no sufrió modificaciones para hacer alusión a Kast y se presentó fiel a lo escrito por su autora Isabel Aguirre.

AGENCIA UNO

La producción detrás de La Pérgola de las Flores se refirió a las acusaciones realizadas por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien aseguró que Amparo Noguera está detrás de la “encerrona” que sufrió durante la presentación realizada en el marco del Día del Patrimonio.

En aquella oportunidad, la obra se presentó en Sala CEINA, siendo la primera vez que se montaba sin Héctor Noguera, su histórico director, quien falleció en octubre pasado.

Pero el inicio de la actividad se vio afectada por las pifias y abucheos al ministro Undurraga y a su par de Energía, Ximena Rincón, quien posteriormente apuntó como responsable de esta situación a Amparo Noguera, acusándola de ocultar la presencia en el lugar de la ex ministra Carolina Arredondo, además de modificar textos y elementos de la producción para hacer alusión al Gobierno de José Antonio Kast.

Esto fue desmentido por la propia actriz, quien tildó de “delirantes” las palabras del ex diputado de Evópoli, a lo que se sumó la producción de La Pérgola de las Flores, que a través de Ver esta publicación en Instagram precisó que “dichas expresiones (abucheos) no fueron organizadas, promovidas ni coordinadas por el elenco, el equipo artístico ni ninguna de las personas involucradas en esta producción”.

Junto con ello, explicaron que las entradas se entregaron de manera gratuita a través de una ticketera, descartando de esta forma una supuesta “coordinación previa” y rechazaron “categóricamente cualquier insinuación o acusación que atribuya estos hechos a una supuesta articulación por parte de la actriz Amparo Noguera”.

La producción descartaron de manera tajante que Amparo Noguera tenga participación en el montaje y que su presencia en el evento solo respondió al homenaje que se realizó a su padre en su condición de director histórico de la obra, y apuntando que lo dicho por Francisco Undurraga “carece de antecedentes que la sustenten”.

Sobre las acusaciones del ministro de las Culturas que se alteraron textos y utilería para manifestarse en contra del Gobierno de Kast, el equipo de La Pérgola de las Flores dejó en claro que el “montaje no ha sufrido modificaciones en sus textos, escenas, utilerías ni en los elementos esenciales de su puesta en escena”, ya que es la misma versión que se ha montado desde 2019 y que es fiel al texto de Isabel Aguirre.

Ante esto, recalcaron que existe el derecho a expresar opiniones divergentes de “manera respetuosa” y que “el debate público debe sostenerse sobre hechos verificables y no sobre interpretaciones que terminan responsabilizando a personas ajenas a los acontecimientos”.