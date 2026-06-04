Trabajadores de Secuoya Chile anuncian huelga: los efectos que tendrá en Canal 13

Sobre los efectos que generaría la paralización en las transmisiones de Canal 13, el Sindicato recordó que “quienes formamos parte de Secuoya Chile arrastramos un historial de precarización laboral”.

AGENCIA UNO

El Sindicato de Trabajadores de Secuoya Chile, filial del gigante español de las comunicaciones, que en nuestro país presta servicios a Canal 13, confirmó que a partir del próximo lunes 8 iniciarán una huelga legal.

En una declaración pública, la organización puntualizó que la opción de la paralización fue votada a favor con el 77,8% de respaldo de sus asociados.

Los funcionarios explicaron su postura al detallar que “el mes pasado, los representantes del sindicato comenzaron un proceso de negociación colectiva con la intención de reajustar el sueldo base por sobre la variación del IPC anual. Esto, debido a que el sueldo base no ha tenido un aumento real durante los ocho años que Secuoya ha operado en Chile”.

“Lamentablemente, el proceso fracasó en todas sus etapas, incluida la mediación de la Dirección del Trabajo. Como sindicato lamentamos la distancia que existe entre las posiciones de la empresa y la de nosotros, los trabajadores”, indicaron.

En esta línea, los trabajadores puntualizaron que la oferta de Secuoya Chile “solo entregaba beneficios equivalentes a 18.000 pesos (como locomoción y colación), más un bono de término de conflicto, pero no modificaba el sueldo base, solicitando además que dichos beneficios y su monto fuesen invariables por los próximos tres años”.

Sobre los efectos que generaría la paralización en las transmisiones de Canal 13, el Sindicato recordó que “quienes formamos parte de Secuoya Chile arrastramos un historial de precarización laboral. Nuestro vínculo con la empresa comenzó luego de que Canal 13 decidiera externalizar todos sus servicios el año 2018. No tuvimos mucha alternativa: o nos pasábamos a la empresa externa, con menores sueldos y perdiendo antigüedad y beneficios, o nos quedábamos cesantes”.

“Finalmente, queremos pedir disculpas a la gran audiencia de Canal 13, quienes podrían percibir una menor calidad de servicios y transmisiones durante la huelga debido a los reemplazos de última hora que la empresa Secuoya deberá activar para cumplir con el canal”, cerró el Sindicato de Trabajadores.