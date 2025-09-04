Ropa desde los $650: cómo participar en el remate online de tiendas Corona

Además, estarán disponibles diversos elementos utilizados en las tiendas, como maniquíes, percheros y muebles.

Este jueves se llevará a cabo un segundo remate en línea de ropa y mobiliario que pertenecieron a Tiendas Corona, cadena que recientemente fue declarada en quiebra.

En la subasta se ofrecerá vestuario para mujeres, hombres y niños, incluyendo jeans y otras prendas desde los $650 más IVA, en lotes que parten desde las 4.000 unidades.

Además, estarán disponibles diversos elementos utilizados en las tiendas, como maniquíes, percheros y muebles.

Los productos provienen de las sucursales ubicadas en Alameda Centro, Vivo Imperio, Portal El Llano, Arauco Maipú, Quilpué, Talca, Los Ángeles, Rancagua Plaza América y Concepción Freire.

Cómo participar en el remate online de tiendas Corona

La empresa Remates del Río estará a cargo de la subasta de productos de Tiendas Corona, el cual comenzará al mediodía de este jueves.

Quienes deseen participar deben registrarse en el sitio web Remates Del Río en ESTE LINK completando un formulario con sus datos personales. Además, es requisito realizar el pago de una garantía para poder empezar a ofertar.

Según lo establecido en las bases, los adjudicatarios tendrán plazo hasta el 12 de septiembre, a las 16:00 horas como máximo, para retirar los productos adquiridos en Corona.

Tiendas Corona, tenía más de 70 años de trayectoria y fue declarada en quiebra recientemente tras enfrentar una profunda crisis financiera.

La empresa, que contaba con múltiples locales a lo largo del país, no logró recuperarse de los efectos acumulados de la pandemia, el alza de costos operacionales y una baja sostenida en las ventas. Como resultado, se inició un proceso de liquidación de activos que incluye el remate de ropa, mobiliario y otros elementos pertenecientes a sus tiendas, marcando el cierre definitivo de una emblemática marca del comercio nacional.