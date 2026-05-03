Cámara de Diputados citará a ministro Rabat por masiva renuncia en Comisión Verdad y Niñez

Soledad Larraín, directora de la instancia, y otros tres integrantes presentaron su renuncia, acusando la falta de condiciones mínimas para realizar su labor por parte de la cartera dirigida por Rabat.

AGENCIA UNO

Diputados de la Comisión de Familia pretenden citar a Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras la masiva renuncia en la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez.

En una declaración pública, Soledad Larraín, directora de la instancia, y otros tres integrantes presentaron su renuncia, que se hará oficial el próximo 15 de abril, acusando la falta de condiciones mínimas para realizar su labor por parte de la cartera dirigida por Rabat.

Larraín acusó al Ministerio de Justicia de debilitar el funcionamiento de la Comisión Verdad y Niñez, ya que “por intermedio del subsecretario, fue pedirle la renuncia a la mitad de todos los funcionarios que tenemos a lo largo del país, dejando a un profesional encargado del trabajo territorial y de recoger los testimonios por región”.

“Eso nos parece absolutamente insuficiente y no es posible para poder avanzar en lo que ha sido el trabajo central de la comisión y el más complejo, que es llegar a todas las personas que estuvieron en el Sename entre el año 79 y el 2024 para que puedan entregar su testimonio en caso que sus derechos hayan sido violados”, indicó Soledad Larraín.

Ante esta situación, el diputado Álvaro Ortiz, presidente de la DC, anunció que citarán a Fernando Rabat “para que explique en detalle qué es lo que está ocurriendo acá. El día lunes va a la Comisión el ministro de Justicia por otras temáticas, por lo tanto, esperamos que se nos dé ahí el espacio para poder hacer nuestros planteamientos”.

Por su parte, la diputada Zandra Parisi (PDG) agregó a radio Cooperativa que “esto debe revisarse con urgencia. El Gobierno tiene que garantizar las condiciones necesarias para que esta comisión pueda cumplir su mandato con la rigurosidad que corresponde”.

Incluso desde el oficialismo instaron al Ministerio de Justicia a aclarar este episodio, como lo evidenció el RN Eduardo Durán, quien instó a Rabat “a esclarecer los motivos de lo sucedido en la comisión de Verdad y Niñez, en que se investiga la vulneración de niñas, niños y adolescentes en el exSename, no es algo intrascendente. Vamos a pedir que el ministro de Justicia concurra a la Comisión de Familia a dar cuenta de esta situación”.