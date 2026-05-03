Cadem: 67% cree que Estado está sobrepasado por delincuencia y aprobación de Kast sufre nueva caída

Para más de la mitad de los encuestados, el principal responsable para enfrentar la delincuencia es el Gobierno.

AGENCIA UNO

La última edición de la Encuesta Cadem mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast no logra despegar y sufrió una nueva caída, llegando a 39%, mientras que la desaprobación se mantiene en 57%.

En cuanto a los atributos personales del jefe de Estado, los más reconocidos son responsabilidad (47%, -4pts), valentía (46%, -6pts) y autoridad y liderazgo (45%, -8pts) mientras que los menos reconocidos son carisma (36% -7pts), cercanía (33% -4pts) y empatía (32%).

Respecto a los temas que interesan a la ciudadanía, Cadem detalla que 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y 78% considera que el principal problema es el crimen organizado.

Los delitos que generan más temor son el robo o hurto con violencia (36%, -2pts), robo en la vivienda (35%, +5pts), encerrona o portonazo (31%, -3pts), homicidios o sicariatos (25%, -3pts) y violencia en espacios públicos (24%, +3pts).

Para el 54% (+2pts) el primer responsable para resolver el problema de la delincuencia es el Gobierno, para el 30% (-1pto) los tribunales y los jueces, para el 9% (-1pto) la PDI y Carabineros y para el 3% los fiscales.