Cadem: 67% cree que Estado está sobrepasado por delincuencia y aprobación de Kast sufre nueva caída

La última edición de la Encuesta Cadem mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast no logra despegar y sufrió una nueva caída, llegando a 39%, mientras que la desaprobación se mantiene en 57%.
En cuanto a los atributos personales del jefe de Estado, los más reconocidos son responsabilidad (47%, -4pts), valentía (46%, -6pts) y autoridad y liderazgo (45%, -8pts) mientras que los menos reconocidos son carisma (36% -7pts), cercanía (33% -4pts) y empatía (32%).
Respecto a los temas que interesan a la ciudadanía, Cadem detalla que 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y 78% considera que el principal problema es el crimen organizado.
Los delitos que generan más temor son el robo o hurto con violencia (36%, -2pts), robo en la vivienda (35%, +5pts), encerrona o portonazo (31%, -3pts), homicidios o sicariatos (25%, -3pts) y violencia en espacios públicos (24%, +3pts).
Para el 54% (+2pts) el primer responsable para resolver el problema de la delincuencia es el Gobierno, para el 30% (-1pto) los tribunales y los jueces, para el 9% (-1pto) la PDI y Carabineros y para el 3% los fiscales.