Estudio alerta que glaciar del Cajón del Maipo perdió el 65% de su superficie

El equipo investigativo detectó que ya no cuenta con “hielo limpio” visible sobre su superficie, ya que ahora el glaciar ahora es un cuerpo cubierto de rocas y sedimentos provenientes de las laderas erosionadas que lo rodean.

El glaciar Echaurren Norte, que se ubica en el Cajón del Maipo y caso emblemático en glaciología andina, ha disminuido su superficie en un 65% desde 1955, alertó un estudio de la Universidad de Chile.

El glaciar aporta agua a la cuenca del río Yeso (Región Metropolitana), y es una de las pocas masas de hielo de nuestro país que ha contado con un monitoreo permanente desde los ’70.

Además, el Echaurren Norte es uno de los dos “glaciares de referencia” de Sudamérica, lo que hace que lo datos recopilados por los científicos en él son utilizados para generar modelos sobre pérdida de masa glaciar y su impacto en el alza del nivel del mar.

“Por décadas, las mediciones de balance de masa en el glaciar Echaurren Norte permitieron dar luz respecto de la situación de los glaciares en esta parte del planeta. Todo indica que este ya no es el caso, y por esta razón Chile requiere identificar y validar un nuevo glaciar de referencia, representativo de los glaciares del Hemisferio Sur”, señaló el académico del Departamento de Ingeniería Civil (DIC), James McPhee.

El equipo investigativo de la Casa de Bello detectó que ya no cuenta con “hielo limpio” visible sobre su superficie, ya que ahora el glaciar ahora es un cuerpo cubierto de rocas y sedimentos provenientes de las laderas erosionadas que lo rodean.

“Si este glaciar desaparece, perderíamos una enorme oportunidad para el entendimiento de las fluctuaciones glaciares en la región”, explica Felipe Ugalde, geólogo de la U. de Chile y uno de los coautores del texto.