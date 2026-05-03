Gobierno dará urgencia a norma que prohíbe a futbolistas publicitar casas de apuestas

Los diputados Teao y Sulantay explicaron que “resulta particularmente complejo que un jugador que auspicia una de estas plataformas sea, al mismo tiempo, uno de los protagonistas sobre los cuales se están generando miles de apuestas”.

La bancada de diputados UDI informó que el Ejecutivo dará urgencia al proyecto de ley para prohibir que los futbolistas profesionales mantengan contratos publicitarios con casas de apuestas.

Los diputados Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao, autores de la iniciativa, indicaron que en los últimos tiempos, un número importante de jugadores activos han aparecido publicitando estas plataformas en línea, lo que es “un evidente conflicto tanto ético como de interés“.

“Es muy importante que el Ejecutivo haya recogido nuestra solicitud y le otorgue urgencia a esta iniciativa, porque estamos hablando de resguardar la transparencia del deporte y de evitar que se normalicen este tipo de prácticas, que a nuestro entender pueden afectar gravemente el desarrollo de esta actividad”, indicaron los parlamentarios.

En esta línea, explicaron que “aquí son dos los aspectos que más nos preocupan. El primero, que los futbolistas son referentes para miles de jóvenes en nuestro país, por lo que su vinculación con casas de apuestas podría transmitir una señal equívoca. Y el segundo, el evidente conflicto de interés que se produce al tratarse de jugadores plenamente activos”.

Los diputados Teao y Sulantay explicaron que “resulta particularmente complejo que un jugador que auspicia una de estas plataformas sea, al mismo tiempo, uno de los protagonistas sobre los cuales se están generando miles de apuestas”, ya que “lo que se genera es una situación de incompatibilidad, que al menos para nosotros y el Gobierno debería ser regulada con claridad”.

“Lamentablemente, la experiencia internacional ha demostrado que la falta de regulación en este ámbito puede abrir espacios a situaciones tan graves como el amaño de partidos, lo que ha ocurrido en distintos países. Aquí no se está acusando a ningún jugador en particular, pero creemos que es indispensable tomar medidas preventivas, justamente para evitar cualquier riesgo que pueda atentar contra la credibilidad y transparencia de este deporte”, sentenciaron.