Gracias a una iniciativa del Gobierno, ahora las personas en crisis de salud mental o con riesgo de suicidio pueden recibir apoyo inmediato de un psicólogo capacitado.

Aunque la primavera suele asociarse con bienestar, diversos estudios muestran un aumento en los suicidios durante esta estación, por lo que el Ministerio de Salud (Minsal) recordó cómo recibir ayuda psicológica inmediata y sin costo.

El cambio de luz y clima puede alterar el estado de ánimo y los ritmos biológicos, especialmente en personas con trastornos depresivos, lo que hace necesario reforzar la atención en salud mental en este período.

Gracias a la iniciativa del Gobierno, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio se podrán contactar con un psicólogo especialmente capacitado para escuchar y ayudar a quien lo requiera.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Minsal, el tiempo medio de duración de las llamadas que llegan a la Línea de Prevención del Suicidio es de 12 minutos con 45 segundos y el 97,5% de las llamadas atendidas esperan menos de un 1 minuto.

Cómo recibir ayuda psicológica de manera inmediata y sin costo del Minsal

Si estás enfrentando una crisis de salud mental, llamando al *4141 podrás contactar con un profesional especialmente capacitado que te escuchará y ayudará las 24 horas del día, de lunes a domingo.

Si necesitas ayuda psicológica, también puedes acceder a un chat de atención directamente EN ESTE LINK. Ahí recibirás contención digital inmediata, disponible todos los días del año.

Junto a ello, el programa Estatal ofrece atención hospitalaria a través de los Centros Centinela en el Hospital del Salvador y el Hospital Clínico Félix Bulnes, donde han atendido a un total de 541 pacientes entre diciembre y julio de este 2025.

“Trabajar en reducir el estigma y acabar que los problemas de salud mental sea aún un tabú es también uno de los objetivos de nuestro Gobierno, por eso queremos hablar de este tema”, indicaron desde la secretaría de Gobierno.