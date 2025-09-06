¿Se adelantan o retrasan los relojes? Todo lo que debes saber sobre el cambio de hora en Chile

Esta noche se dará paso al horario de verano en Chile. Revisa cómo ajustar los relojes y en qué regiones aplicará.

La noche de este sábado 6 de septiembre se realizará el esperado cambio de hora en Chile, situación que dará paso nuevamente al horario de verano.

Esta es la segunda vez que se modifica la hora durante el presente año, debido a que el primero se realizó en abril. Esta medida tiene la finalidad de sacar el mayor provecho a la luz natural del sol durante las mañanas del invierno y optimizar el consumo energético, de acuerdo al Decreto 224.

Considerando lo anterior, dicho decreto establece que el cambio de hora para pasar al horario de verano debe realizarse “a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre“, el cual se mantendrá hasta el primer sábado de abril del siguiente año.

Este ajuste horario aplica en la mayor parte del país, aunque hay algunas excepciones como la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantienen un solo horario durante todo el año.

Como es habitual, el cambio de hora suele generar diversas reacciones en la población, ya que puede afectar el sueño, la rutina diaria y el funcionamiento de algunos servicios. No obstante, autoridades recalcan que este sistema busca un mejor aprovechamiento de la luz solar, lo que permitiría reducir el uso de iluminación artificial.

Horario de verano en Chile: ¿Cómo ajustar los relojes para el cambio de hora?

Este sábado 6 de septiembre de 2025 los relojes se deberán adelantar una hora.

Al llegar a las 23:59 horas, se deberá ajustar directamente a las 01:00 del domingo 7 de septiembre, marcando así el inicio del horario de verano.

Si bien son muchos los dispositivos en los que se cambia la hora de forma automática, hay otros teléfonos que no vienen con esa configuración.

En este contexto, puedes verificar el horario en el sitio HORA OFICIAL. Si no se cambió automáticamente en tu aparato, lo que debes hacer es dirigirte a Configuración, Administración General, Fecha y Hora, y activar la opción automática.