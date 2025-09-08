La Tía Rica otorga préstamos en dinero a personas que dejan algún objeto de valor como garantía o prenda, generalmente joyas de oro y relojes.

Esta semana, el oro alcanzó un valor récord, por lo que muchos se preguntan cómo empeñar una joya en la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica.

De acuerdo con expertos, el precio de una onza llegó a los 3.500 dólares, lo que equivale aproximadamente a 3 millones 400 mil pesos chilenos.

Factores como los conflictos geopolíticos, la guerra comercial y recientes decisiones económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han llevado a muchos inversionistas a buscar seguridad en este metal precioso.

Precio del oro registra máximo histórico: revisa cómo empeñar una joya donde la Tía Rica

La institución pública dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tiene como función principal poder otorgar préstamos en dinero a personas que dejan algún objeto de valor como garantía o prenda, generalmente joyas de oro y relojes.

Además, también se pueden empeñar objetos de valor como televisores, instrumentos musicales, cámaras fotográficas y dispositivos tecnológicos de alta gama, entre otros.

Se trata de una alternativa de crédito accesible, especialmente para quienes no pueden acceder fácilmente a la banca tradicional.

En ese contexto, el actual valor por gramo de oro donde la Tía Rica es de $25.000 y pueden empeñarse joyas o cualquier otro objeto de este metal.

Para solicitar un préstamo en la Tía Rica dejando una joya como garantía, la persona interesada debe tener al menos 18 años, presentar su cédula de identidad vigente y llevar el objeto o alhaja que desea empeñar.

Una vez en la institución, un tasador evaluará el artículo y asignará un monto de préstamo que puede llegar hasta el 60% del valor estimado del bien.

Luego, el solicitante podrá escoger el plazo del crédito, que puede ser de cinco o seis meses, así como la modalidad de pago, que puede hacerse al final del período o en cuotas mensuales.



