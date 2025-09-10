Hay más de $1.000 millones: ingresa tu RUT y revisa si tienes dinero olvidado en las Cajas de Compensación

Estos montos provienen de ajustes realizados en créditos sociales, y pertenecen directamente a las personas o empresas afiliadas.

Cajas de Chile, la asociación que agrupa a las cuatro cajas de compensación del país, hizo un llamado a sus más de 7,4 millones de afiliados para que consulten si tienen dinero a su favor disponible para retiro, ya que actualmente, hay más de $1.400 millones acumulados.

Según la información entregada por las Cajas de Compensación, la distribución de los saldos pendientes: son

13.716 personas o empresas tienen montos de hasta $30.000.

8.373 casos presentan saldos entre $30.001 y $100.000.

3.308 afiliados tienen entre $100.001 y $500.000 disponibles.

Y 198 personas o empresas registran montos que superan los $500.000.

“Los saldos a favor se generan mayoritariamente durante el periodo de vigencia del crédito y se pueden ocasionar por errores del empleador al enterar la cuota en el descuento por planilla. También por ajustes operacionales del crédito, como los derivados en un proceso de renegociación”, indicó Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile.

Ingresa tu RUT y revisa si tienes dinero olvidado en las Cajas de Compensación

Para verificar si cuentas con un saldo a favor, simplemente debes ingresar a ESTE LINK y luego hacer clic en el banner que dice consultar saldos a favor. Luego, solo tienes que ingresar tu RUT para acceder a la información.

Por razones de seguridad y protección de datos personales, la plataforma no muestra el monto exacto, pero sí te permite iniciar el trámite directamente en la caja de compensación donde tienes el dinero disponible.