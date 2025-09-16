Fiestas Patrias: ¿Qué app de transporte tendrá descuentos y qué beneficios ofrecerá?

Muchas personas prefieren no conducir durante las celebraciones para disfrutar con tranquilidad, lo que hace del transporte por app una opción más segura y responsable.

Durante las Fiestas Patrias, se incrementa significativamente la movilidad de personas debido a celebraciones, desfiles, reuniones familiares y eventos masivos, por lo que surge la inquietud sobre si las aplicaciones de transporte tendrán descuentos.

En este contexto, los servicios de transporte se convierten en una herramienta fundamental para facilitar el desplazamiento seguro y eficiente.

Estas plataformas permiten a los usuarios evitar el uso de transporte público congestionado o la dificultad de encontrar estacionamiento, lo cual es común durante estas fechas.

Además, muchas personas optan por no conducir para poder disfrutar con tranquilidad de las celebraciones, incluyendo el consumo moderado de alcohol, haciendo del transporte por app una opción más responsable.

Asimismo, las aplicaciones de transporte suelen adaptar su funcionamiento a la alta demanda de estas fechas, ya que algunas empresas implementan promociones especiales, refuerzan su flota activa y adoptan medidas de seguridad adicionales para garantizar un servicio confiable.

No obstante, también pueden surgir desafíos como el aumento de tarifas dinámicas, la congestión vehicular o la dificultad para encontrar conductores disponibles en zonas muy concurridas.

Fiestas Patrias: ¿Qué app de transporte tendrá descuentos?

Para este 18, y con el objetivo de evitar que quienes consuman alcohol manejen, Cabify lanzó un código de descuento en alianza con Alto del Carmen.

Además, esta promoción permite participar en el sorteo de cinco chalecos de piscola y $50.000 en viajes Cabify, fomentando traslados seguros sin necesidad de conducir.

Código de descuento: