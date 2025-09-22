Cédula de identidad con vigencia de 20 años: revisa quiénes son los beneficiados

La renovación por vencimiento de la cédula implica un alto despliegue de recursos, lo que genera presión sobre el sistema.

El Congreso aprobó una nueva ley que extiende la vigencia de la cédula de identidad por 20 años para quienes cumplan con los requisitos.



Esta medida, despachada el pasado 1 de septiembre, busca facilitar el acceso a este documento para quienes enfrentan dificultades de movilidad, requieren asistencia permanente o se encuentran postradas.

Actualmente, el Registro Civil ofrece atención domiciliaria para personas con discapacidad, dependencia severa y adultos mayores. Sin embargo, la renovación por vencimiento de la cédula implica un alto despliegue de recursos, lo que genera presión sobre el sistema. Con esta ley, se espera reducir esa carga operativa y mejorar la atención a quienes más lo necesitan.

La iniciativa fue impulsada en 2023 por parlamentarios del Frente Amplio, Claudia Mix, Félix Bugueño, Camila Rojas y Patricio Rosas, y fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 120 votos a favor.

Cédula de identidad con vigencia de 20 años: revisa quiénes serán los beneficiados

Gracias a esta nueva ley, las personas que cumplan 80 años verán extendida la vigencia de su cédula de identidad a 20 años, en lugar de los 10 que actualmente rigen.

Además, la normativa beneficiará a mayores de 60 años que estén postrados o presenten dependencia severa, siempre y cuando cuenten con la certificación correspondiente de un centro de salud.