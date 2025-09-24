Lluvias de meteoros iluminarán las noches en Chile: revisa cuándo ver los tres fenómenos astronómicos

Se podrán observar las Táuridas del Sur, Épsilon Gemínidas y Oriónidas, siendo esta última la más intensa y visible.

Durante el mes de octubre, siete lluvias de meteoros adornarán el cielo nocturno, ofreciendo un espectáculo ideal para los entusiastas de la astronomía. Entre ellas destacan las conocidas Oriónidas y Dracónidas.

De acuerdo con Star Walk, tres de estos eventos podrán observarse desde Chile y en cualquier parte del mundo, mientras que las otras lluvias serán visibles únicamente desde el hemisferio norte.

Lluvias de meteoros en Chile: cuándo ver los tres fenómenos astronómicos

Durante octubre, tres lluvias de meteoros serán visibles desde Chile: las Táuridas del Sur, las Épsilon Gemínidas y las Oriónidas. Las dos primeras son lluvias menores, mientras que la última es una de las más destacadas del mes.

Según el sitio especializado Star Walk, las Táuridas del Sur están activas desde el 10 de septiembre y continuarán hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, su punto máximo será el 13 de octubre, cuando alcanzarán una tasa de apenas cinco meteoros por hora.

Luego, el 18 de octubre llegará el peak de actividad de las Épsilon Gemínidas, que estarán presentes en el cielo hasta el 27 del mismo mes. Esta lluvia es aún más débil, con solo tres meteoros por hora, aunque será más fácil de observar, ya que la Luna estará casi nueva, con solo un 7% de iluminación.

La más esperada del mes, las Oriónidas, podrá verse desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre. Su punto máximo será el 21 de octubre, justo cuando la Luna estará completamente oscura (0% de iluminación), lo que proporcionará condiciones ideales para la observación. Esta lluvias puede llegar a mostrar hasta 20 meteoros por hora, viajando a una velocidad de 66 km por segundo.

Además de estas tres, habrá otras cuatro lluvias de meteoros en octubre que, aunque visibles solo en el hemisferio norte, también destacarán por su belleza. Estas son: