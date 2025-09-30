Vuelven los buses RED de dos pisos: conoce cuál será el recorrido

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció la incorporación de diez nuevos buses eléctricos de dos pisos al sistema Red Movilidad que se sumarán a otros diez vehículos del mismo tipo que ya están en circulación desde octubre de 2023.

La llegada de estas nuevas máquinas coincide con la realización del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20, que se jugará en el Estadio Nacional, lugar por donde pasará el servicio asignado a estos buses.

Los nuevos buses formarán parte del recorrido 519, el cual ahora se extiende desde Metro Los Héroes hasta Metro Pajaritos, atravesando principalmente Avenida Grecia y la Alameda. A lo largo de su trayecto, recorrerán las comunas de Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado, cubriendo un total de 42 kilómetros ida y vuelta.

Los vehículos, fabricados por la marca BYD y operados por la empresa Metbus, miden 12 metros de largo, 2,55 metros de ancho y 4,2 metros de alto. Cada bus tiene capacidad para más de 110 pasajeros, con 69 asientos disponibles.

En cuanto a tecnología y comodidad, estos buses están equipados con dos pantallas informativas, una pantalla adicional junto a la escalera que indica la disponibilidad de asientos en el segundo piso, 9 cámaras de seguridad interiores y 2 exteriores, validadores en ambas puertas, Wi-Fi, puertos de carga para celulares, y cuentan con accesibilidad universal.

La incorporación de estos vehículos es parte del plan de renovación de flota de Metbus, impulsado por la buena evaluación que han tenido los buses de dos pisos en servicios anteriores como el 520 y el actual 555. Además, destacan por su eficiencia operativa, con un ahorro del 66% en operación y del 44% en mantención.