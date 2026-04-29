Aunque existen factores asociados, el aumento de casos aún no se explica completamente y sigue en estudio.

Un estudio publicado en la revista científica BMJ Oncology identificó un aumento sostenido en la incidencia de 11 tipos de cáncer entre adultos jóvenes en el Reino Unido, específicamente en personas de entre 20 y 49 años.

La investigación, realizada por especialistas del Instituto de Investigación del Cáncer y del Imperial College de Londres, analizó datos de registros nacionales entre 2001 y 2019, además de encuestas sobre hábitos de salud como tabaquismo, consumo de alcohol, dieta, actividad física e índice de masa corporal.

Los resultados mostraron que “11 tipos de cáncer con factores de riesgo conductuales establecidos mostraron una incidencia creciente en adultos jóvenes”, entre los que se incluyen cáncer de intestino, tiroides, mama, ovario, hígado, riñón, páncreas, vesícula biliar, boca, endometrio y mieloma múltiple.

Investigación detecta alza de 11 tipos de cáncer en personas menores de 50 años

Los resultados mostraron que “11 tipos de cáncer con factores de riesgo conductuales establecidos mostraron una incidencia creciente en adultos jóvenes”, entre los que se incluyen cáncer de intestino, tiroides, mama, ovario, hígado, riñón, páncreas, vesícula biliar, boca, endometrio y mieloma múltiple.

Los científicos señalaron que, aunque la obesidad aparece como un factor relevante, “los factores de riesgo conductuales representan una parte sustancial de la carga de cáncer, pero es improbable que expliquen por completo el aumento en adultos jóvenes”.

De hecho, algunos hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la mala alimentación no muestran un deterioro general en estas generaciones, lo que mantiene abierta la incógnita sobre otras posibles causas.

Entre las hipótesis que se investigan figuran la exposición a alimentos ultraprocesados, sustancias químicas persistentes como los PFAS y el uso de antibióticos. Aun así, los expertos subrayan que la actividad física y los estilos de vida saludables siguen siendo clave para la prevención.