Secciones
Revista D Newsletters
Deportes

Programación Mundial Sub 20 Chile: los partidos que se juegan este martes y el duelo que irá por TV abierta

Este martes se desarrollará una nueva jornada del Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde La Roja buscará acercarse a la clasificación.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa su curso este martes 30 de septiembre con la disputa de cuatro partidos, que abrirán la fecha 2 de la fase de grupos.

Durante esta jornada, el Estadio Nacional de Santiago y el Elías Figueroa de Valparaíso albergarán los encuentros válidos por el Grupo A y el Grupo B del certamen planetario.

En el recinto de Ñuñoa, Egipto se medirá ante Nueva Zelanda en el duelo preliminar del día. Ambas selecciones llegan a esta instancia con la urgencia de ganar, ya que tanto los africanos como los oceánicos cayeron en sus respectivos estrenos.

Posteriormente, a las 20:00 horas, Chile chocará con Japón, cuyos elencos lucharán por el liderato del Grupo A con el objetivo de acercarse a la clasificación a los octavos de final de la cita mundialista.

Por otro lado, en Valparaíso Panamá Ucrania abrirán la jornada a las 17:00 horas, para luego dar paso al compromiso que protagonizará Paraguay junto a Corea del Sur.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 irá por TV abierta este martes 30 de septiembre?

Este martes 30 de septiembre, Chilevisión transmitirá solo un duelo: Chile vs Japón, que también estará disponible en todas las plataformas digitales de la señal, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Con respecto a los demás partidos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este martes 30 de septiembre:

  • 17.00: Egipto vs Nueva Zelanda: Transmite DSports y DGO.
  • 17.00: Panamá vs Ucrania: Transmite DSports y DGO.
  • 20.00: Chile vs Japón: Transmite DSports, DGO, Chilevisión, MiCHV.
  • 20.00: Corea del Sur vs Paraguay: Transmite DSports y DGO.

Notas relacionadas