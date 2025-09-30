Programación Mundial Sub 20 Chile: los partidos que se juegan este martes y el duelo que irá por TV abierta

Este martes se desarrollará una nueva jornada del Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde La Roja buscará acercarse a la clasificación.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa su curso este martes 30 de septiembre con la disputa de cuatro partidos, que abrirán la fecha 2 de la fase de grupos.

Durante esta jornada, el Estadio Nacional de Santiago y el Elías Figueroa de Valparaíso albergarán los encuentros válidos por el Grupo A y el Grupo B del certamen planetario.

En el recinto de Ñuñoa, Egipto se medirá ante Nueva Zelanda en el duelo preliminar del día. Ambas selecciones llegan a esta instancia con la urgencia de ganar, ya que tanto los africanos como los oceánicos cayeron en sus respectivos estrenos.

Posteriormente, a las 20:00 horas, Chile chocará con Japón, cuyos elencos lucharán por el liderato del Grupo A con el objetivo de acercarse a la clasificación a los octavos de final de la cita mundialista.

Por otro lado, en Valparaíso Panamá y Ucrania abrirán la jornada a las 17:00 horas, para luego dar paso al compromiso que protagonizará Paraguay junto a Corea del Sur.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 irá por TV abierta este martes 30 de septiembre?

Este martes 30 de septiembre, Chilevisión transmitirá solo un duelo: Chile vs Japón, que también estará disponible en todas las plataformas digitales de la señal, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Con respecto a los demás partidos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este martes 30 de septiembre: