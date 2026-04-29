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Ministerio Público reportó una caída de 11,5% en homicidios a nivel nacional en 2025

Por contrapartida, se registró un incremento en los delitos vinculados a fraudes financieros y de tarjetas de crédito.

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Cristián Meza
AGENCIA UNO

La Fiscalía Nacional realizó su cuenta pública, dando cuenta de una serie de avances en la persecución del delito y la atención a víctimas, entre los que destaca una caída de los homicidios a nivel nacional en 2025.

Ángel Valencia precisó que durante el año pasado, se registraron 1.917.477 denuncias, un aumento de 15,8% respecto de 2024, equivalente a más de 262 mil casos adicionales. Las fiscalías de la Región Metropolitana (Centro Norte, Occidente, Oriente y Sur), junto con Valparaíso y Biobío, concentraron el 60,5% de los ingresos.

En cuanto al tipo de delitos, se vio un incremento de 15,2%, impulsado principalmente por el uso malicioso de tarjetas y dispositivos financieros, que aumentó en más de 200 mil casos, con un alza de 205,6%. A estos se sumaron alzas en delitos vinculados al sistema penitenciario y al crimen organizado, incluyendo un aumento de 52,4% en asociaciones ilícitas.

Respecto a los imputados, crecieron un 15%, pero el 67% de ellos corresponde a vinculados a delitos financieros, mientras que cayeron ilícitos como robos no violentos, incendios y robos con intimidación.

En homicidios, se registraron 1.091 víctimas, lo que representa una disminución de 11,5% en la tasa nacional respecto del año anterior.

El Ministerio Público precisó que los delitos de violencia intrafamiliar aumentaron un 11%, registrándose más de 202 mil casos, con 390 intentos de femicidio y 46 femicidios consumados. Asimismo, el 67% de las víctimas de delitos sexuales corresponde a menores de edad.

En cuanto a resultados judiciales, se consolidó una tendencia al alza en las condenas, con más de 24 mil en procedimiento ordinario y 66 mil en procedimiento abreviado, lo que significó un aumento total de 10% en sentencias condenatorias. Destacan especialmente los delitos económicos, con un incremento de 71,6%.

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