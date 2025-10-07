Metro anuncia extensión de horario y refuerzo de Red Movilidad por concierto de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar tiene previsto iniciar su concierto a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, en el marco de su gira mundial Grand National Tour.

Metro de Santiago confirmó la extensión del horario de su servicio en algunas estaciones de las líneas 1 y 5, mientras que Red Movilidad reforzará varios recorridos de buses, a raíz del concierto que ofrecerá este martes el rapero estadounidense Kendrick Lamar, en el Estadio Monumental.

El artista norteamericano tiene previsto iniciar su show a las 21:00 horas, en el marco de su gira mundial Grand National Tour.

El espectáculo de Kendrick Lamar será teloneado por el dúo de trap argentino Ca7riel & Paco Amoroso, que iniciarán su show a las 20:00 horas.

De acuerdo con lo informado por Metro, el servicio se extenderá hasta las 00.30 horas en un total de siete estaciones, cuatro de la Línea 5, dos de la Línea 1, además de Baquedano, que combina ambas líneas.

La empresa detalló que las estaciones con extensión horaria son las siguientes:

Línea 5

Pedrero (ingreso)

Mirador (ingreso)

Vicente Valdés (salida)

Irarrázaval (salida)

Línea 1

Tobalaba (salida)

Escuela Militar (salida)

Baquedano (salida)

Red Movilidad reforzará servicio por concierto de Kendrick Lamar

Con el propósito de apoyar el regreso a sus hogares de los asistentes al concierto de Kendrick Lamar, Red Movilidad informó que reforzará algunos recorridos, entre las 23:00 y 00:30 horas.

Según detalló, esos recorridos de buses saldrán desde las inmediaciones del Estadio Monumental hacia distintas comunas de la capital.