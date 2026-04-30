“Rechazo tajantemente la insinuación”: ministra de Seguridad descarta vínculo con narcos

Steinert respondió a un reportaje que la vinculó indirectamente con la defensa de narcotraficantes debido a una sociedad comercial vigente con su ex marido,

AGENCIA UNO.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, salió a desmentir cualquier relación con la defensa de narcotraficantes tras una publicación que la vinculaba indirectamente con este tipo de casos debido a una sociedad comercial que mantiene con su ex marido.

El reportaje del diario La Segunda señaló que la autoridad figura como socia en la empresa “Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada”, junto al abogado Rodrigo Irrazabal Izikson, quien aparece en registros de la Contraloría por haber participado en causas asociadas a la Ley 20.000.

Ministra de Seguridad descarta vínculo con narcos

Frente a esto, Steinert aclaró que dicho vínculo corresponde únicamente a una sociedad creada hace más de dos décadas, cuando ambos estaban casados.

“El abogado con que el titular me vincula es mi ex marido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, afirmó.

La ministra enfatizó además que esa sociedad no tuvo relación alguna con los clientes de su ex esposo. “Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”, explicó.

Respecto a la participación del abogado en un caso de drogas, Steinert indicó que se trató de un hecho puntual y antiguo. “En una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico”, sostuvo.

Finalmente, la secretaria de Estado cuestionó el enfoque de la publicación y descartó cualquier implicancia ética en su actuar. “Quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular” y remató señalando que “en política no todo vale”.