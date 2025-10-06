Las tres estaciones de la Línea 5 del Metro que fueron cerradas por persona en la vía

Las tres estaciones cerradas del Metro provocaron desvíos, por lo que se destinaron buses de apoyo y refuerzos en el transporte de superficie.

Tres estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago fueron cerradas al público, luego de que se detectara la presencia de una persona en la vía.

De acuerdo con lo informado por la empresa, tras la activación de los protocolos de seguridad, se decidió el cierre de tres estaciones en el sector central de la línea.

Se trata de:

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval

De esta forma, el servicio se mantiene dividido en dos tramos operativos. Uno entre la Plaza de Maipú y Baquedano, y el otro entre Ñuble y Vicente Valdés.

El hecho generó desvíos, buses de apoyo y refuerzos en el transporte de superficie para mantener la conectividad entre los tramos operativos.

Buses de apoyo tras las tres estaciones cerradas del Metro

Con el propósito de reducir el impacto por el cierre de tres estaciones de la Línea 5 del Metro en la hora peak, Metro implementó de inmediato un sistema de buses de apoyo.

Según detalló la empresa, el servicio se implementó entre las estaciones Baquedano y Ñuble, operando en bucle y conectando los tramos afectados.

Además, se reforzaron recorridos clave del sistema RED, particularmente las líneas 210, 210v, 210e y 213e, para ofrecer alternativas a quienes se vieron imposibilitados de continuar su viaje en tren subterráneo.

Pasada casi una hora del inicio de la emergencia, Metro de Santiago usó las redes sociales para confirmar que se había reanudado el servicio en toda la Línea 5.

Interrupción en la Línea 2 por falla técnica de tren

El episodio en la Línea 5 del Metro ocurrió poco después de un problema que se produjo en la Línea 2 debido a la falla técnica en uno de los trenes.

El desperfecto provocó el retraso de la frecuencia del servicio y generó aglomeraciones en varias estaciones.

La falla técnica provocó que el tren tuviera que ser desocupado de todos los pasajeros, luego de lo cual dejó la estación fuera de servicio.

Casi 45 minutos después de iniciada la emergencia, Metro de Santiago informó que la frecuencia del servicio se había restablecido completamente.