“Ojalá esa madre tomara las riendas y pidiera otra justicia”: Castro tensiona debate por serie del caso Matute Johns en Netflix

El actor salió a responder a los cuestionamientos de la familia de Jorge Matute Johns por la serie inspirada en el caso.

AGENCIA UNO.

El actor Alfredo Castro abordó las críticas que ha recibido la serie Alguien tiene que saber, inspirada en el caso de Jorge Matute Johns, luego del rechazo expresado por la familia del joven.

La producción, estrenada en streaming el pasado 15 de abril y realizada por Fábula junto a Netflix, ha generado debate público, especialmente por la postura de María Teresa Johns y Álex Matute Johns, quienes han cuestionado la realización del proyecto.

En entrevista con Radio Futuro, Castro defendió la serie y aseguró que cumple con las normas legales. “En primer lugar, yo empatizo con la madre, absolutamente, con la familia. Y segundo, quiero dejar súper en claro que legalmente esa serie se puede hacer”, afirmó.

El actor explicó que el caso tiene carácter público, lo que permite su tratamiento en producciones audiovisuales. “Se puede hacer porque legalmente fue un hecho de conmoción pública, en la cual la propia familia participó en programas, se hicieron recreaciones (…) Por lo tanto, el caso es posible de ser tratado. Si no fuera así, tú comprendes que Netflix y Fábula no se hubieran embarcado en un problema así”, agregó.

“Ojalá esa madre tomara las riendas y pidiera otra justicia”: Castro tensiona debate por caso Matute Johns

Asimismo, sostuvo que los cercanos del joven tuvieron participación en el proceso de investigación de la serie. “La familia tuvo reuniones con Fábula, dieron testimonios también para la serie”, indicó.

Castro también se refirió a su expectativa inicial respecto al impacto de la producción. “(Pensé) que la familia iba a tomar esto para reabrir el caso. Un caso que fue cerrado brutalmente de un día para otro por una jueza”, señaló, manifestando su sorpresa por la reacción negativa.

En esa línea, cuestionó que no se haya logrado justicia en el caso. “La gente hizo su vida y nadie dijo: oye, acá no hubo justicia. No hay justicia hasta el día de hoy. ¿En qué estamos?”, planteó.

Pese a sus argumentos, el actor reconoció el dolor de la familia. “Yo de verdad lamento el dolor de la madre. Los duelos son eternos. Pero yo pensé que esto podía servir para que aquello abriera nuevas puertas”, expresó.

Finalmente, insistió en que la serie podría ser una oportunidad para retomar el caso judicial. “Yo no digo que haya que recalcar en el dolor, reforzar el dolor, sino que ojalá esa madre tomara las riendas y pidiera otra justicia. La serie termina todos los capítulos y dice: esta familia hasta el día de hoy no ha recibido justicia”.