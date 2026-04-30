La reaparición de Matthei en TV: afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU y aborda su futuro político

Pese a respaldar a Bachelet en su carrera a la ONU, la ex alcaldesa sostuvo que “no habría hecho una campaña internacional por un problema de gastos”.

La ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), dio a conocer su postura con respecto a la carrera de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

En este marco, afirmó que habría apoyado la candidatura de la exmandataria, destacando la trayectoria internacional que tiene en el organismo.

En el programa de Canal 13, Socios de la Parrilla a domicilio, Matthei reaparecerá en televisión, donde se diferenció de la determinación que adoptó el Gobierno de José Antonio Kast, señalando que “yo la habría apoyado, porque ella tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación para postular a la ONU”.

Matthei afirma que habría apoyado la candidatura de Bachelet a la ONU y aborda su futuro político

Sin embargo, la ex alcaldesa de Providencia expresó que “con la situación que existe en Chile, no habría hecho una campaña internacional por un problema de gastos, porque hoy día hay otras prioridades en el país”.

Por otro lado, en el espacio televisivo abordó cómo fue su candidatura a la presidencia y los complejos momentos que vivió: “Siempre he sentido que si hubiésemos llegado a La Moneda hubiéramos tenido un buen gobierno, porque tenía muy buena gente, pero creo que yo lo hubiera pasado muy mal (…) porque realmente las cosas están muy difíciles y hay mucha pelea, mucha descalificación…”.

“Habría sido un muy buen gobierno, pero mi familia lo hubiera pasado como las pelotas”, comentó en el caso que hubiera llegado a La Moneda.

En cuanto a su futuro político, Matthei sostuvo que “ser alcaldesa fue el mejor, es un cargo menos político, es mucho más de gestión… me encantaría volver a ser alcaldesa, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Realmente maravilloso”.