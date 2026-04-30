RN golpea la mesa y llama a respetar legado de Piñera ante anuncios de recortes presupuestarios

“RN es un partido leal, pero no obsecuente. Y eso significa que las políticas que son, sobre todo, legado del presidente Sebastián Piñera se van a defender”, advirtió Katherine Martorell.

AGENCIA UNO

Renovación Nacional (RN) lanzó una advertencia a La Moneda y la instó a respetar el legado del gobierno de Sebastián Piñera, ante los anuncios de recortes presupuestarios a programas e iniciativas públicos.

Entre estos están dos obras emblemáticas de la administración Piñera, como son los Liceos Bicentenarios y la Pensión Garantizada Universal (PGU), los que aparecen como parte de las reducciones de recursos ordenadas por el Ministerio de Hacienda.

La primera en levantar la voz fue la ex ministra Karla Rubilar, quien instó al Ejecutivo a dar continuidad a las políticas impulsadas durante el gobierno del fallecido ex presidente.

“Las políticas sociales, en particular las del presidente Sebastián Piñera, deben continuar porque le hacen bien a Chile. No tengo la menor duda de que el presidente Kast lo tiene claro”, declaró la otrora vocera de Gobierno.

Esta postura fue respaldada por la secretaria general de RN, Katherine Martorell, quien dejó en claro que la colectividad no apoyará al Gobierno si se revierten iniciativas consolidadas.

“RN es un partido leal, pero no obsecuente. Y eso significa que las políticas que son, sobre todo, legado del presidente Sebastián Piñera se van a defender”, advirtió Martorell.