Siete instituciones se adjudicaron el Fondo 55+ de Entel para el desarrollo de habilidades digitales en personas mayores

El Fondo 55+ de Entel impulsa programas para fortalecer habilidades digitales en personas de 55 a 70 años en distintas regiones del país.

Entel dio a conocer a los siete ganadores del Fondo 55+, iniciativa que destinará un total de $360 millones para financiar programas orientados a fomentar el desarrollo de habilidades digitales en personas de entre 55 y 70 años.

El anuncio se enmarca en un contexto donde la inclusión digital en adultos mayores se ha transformado en un desafío país, especialmente frente al avance acelerado de la tecnología y la necesidad de mantener a este grupo etario activo dentro del ecosistema digital.

En esa línea, la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, destacó que el programa busca instalar una conversación más amplia sobre este tema. “La inclusión digital no tiene edad. Como sociedad, muchas veces ponemos el foco en los jóvenes, pero existe otro grupo que sigue plenamente vigente y que también necesita ser parte de este proceso”, señaló.

Francisca Florenzano agregó que el desafío va más allá de una iniciativa puntual, y requiere una mirada colaborativa. “Tenemos la certeza de que, si no es en colaboración, no vamos a ser capaces de dar este paso como país”, afirmó, enfatizando la necesidad de articular esfuerzos entre distintos actores.

Esta segunda edición del fondo —que recibió más de 110 postulaciones— se estructuró en torno a cinco ejes: promover la autonomía en el mundo digital; fortalecer vínculos sociales y comunitarios; desarrollar habilidades digitales para la empleabilidad; apoyar la digitalización de trabajadores de MiPymes; y promover la alfabetización financiera digital.

Los proyectos seleccionados se implementarán en distintas regiones del país, abordando desde la formación en inteligencia artificial hasta la digitalización de emprendimientos y la prevención de fraudes en entornos digitales.

Según explicó Francisca Florenzano, el impacto esperado del programa es significativamente mayor al de su primera versión. “El año pasado llegamos a más de 7.500 personas. Este año esperamos alcanzar entre 20.000 y 30.000 participantes, con una meta al 2030 de más de 350.000 personas”, sostuvo.

Desde Entel destacaron que esta iniciativa da continuidad a un trabajo que busca reducir brechas digitales y avanzar hacia una mayor inclusión, en un escenario donde el desarrollo de habilidades tecnológicas se vuelve cada vez más relevante para la autonomía y calidad de vida.