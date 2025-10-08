Vitacura celebra la Cultura 2025 con actividades gratuitas de arte, cine, música y teatro

Con la llegada de la primavera, se abren diversas opciones para disfrutar, y las tardes se convierten en el momento ideal para conectarse con el arte. Una actividad que no te puedes perder y que es completamente gratuita es el primer Festival de la Cultura de Vitacura, donde encontrarás charlas, teatro, cine, talleres, música, exposiciones y muchas sorpresas más.
“Con este festival buscamos ofrecer un espacio donde la cultura se viva y se convierta en inspiración para nuevas ideas. Más de 30 figuras relacionadas con el mundo del arte, teatro, filosofía, cine, historia y letras forman parte de un proyecto que acerca la cultura a nuestros vecinos y nos motiva a imaginar juntos”, indicó la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.
Programa del Festival Cultural de Vitacura
Viernes 24 de octubre
- 11:00 hrs – Lo Matta Cultural: Conferencia El cerebro que nos hace humanos, a cargo del fundador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y exministro de Ciencias, Andrés Couve.
- 13:00 hrs – Biblioteca de Vitacura: Conversatorio El arte de escribir con Carla Guelfenbein (Premio Alfaguara) y Pablo Simonetti.
- 16:00 hrs – Museo Ralli: Ciclo de cine dedicado a grandes artistas, con el documental El joven Picasso con el destacado historiador y académico Enrique Solanich.
- 17:00 hrs – Lo Matta Cultural: Poesía: el otro pensar de Chile, con Cristián Warnken.
- 17:00 hrs – Sala Multiuso, Casa Monumento Nacional (1984): Charla Niños y pantallas, con Carolina Pérez Stephens.
- 19:00 hrs – Museo Ralli: Documental Cézanne. Retratos de una vida con Solanich.
- 20:00 hrs – Centro Cívico Parque Bicentenario: Inauguración oficial con la obra de teatro A los pies del árbol, dirigida por Manuela Oyarzún e interpretada por Patricia Rivadeneira.
Sábado 25 de octubre
- 09:00 a 12:00 hrs – Cerro El Carbón: Senderismo cultural.
- 09:00 hrs – Municipalidad de Vitacura: Recorrido patrimonial por Vitacura, guiado por Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman.
- 11:00 hrs – Invernadero Lo Matta Cultural: Taller de huerto y compostaje.
- 12:00 hrs – Museo Ralli: Inauguración de la muestra fotográfica y textil Del norte al mundo, de Angelito Peñaranda, Mana Castillo y Pablo Valenzuela.
- 13:00 hrs – Museo Ralli: Conversatorio con los artistas sobre la muestra y sus proyecciones internacionales.
- 12:00 hrs – Sala Vitacura: Obra teatral familiar El gran carnaval del jardín, por la compañía OtroArte.
- 16:00 hrs – Invernadero Lo Matta Cultural:Taller de Huerto II: Multiplicación de hortalizas y plantas ornamentales.
- 18:00 hrs – Concierto y obra familiar: Elisa Zulueta y la banda Otra Otra
- 18:00 hrs – Lo Matta Cultural: Conversatorio entre Federico Assler (Premio Nacional de Artes Plásticas 2009) y Emilio De la Cerda.