Museos, bibliotecas, centros culturales y espacios históricos abrirán sus puertas con actividades lúdicas, visitas guiadas, talleres interactivos, cuentacuentos y presentaciones artísticas.

Este sábado, distintas regiones del país celebran el Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes con una amplia oferta de panoramas gratuitos pensados especialmente para el público infantil y juvenil.

Museos, bibliotecas, centros culturales y espacios históricos abrirán sus puertas con actividades lúdicas, visitas guiadas, talleres interactivos, cuentacuentos y presentaciones artísticas, todo sin costo.

La iniciativa del Gobierno busca acercar a las nuevas generaciones al patrimonio cultural y natural del país de una manera entretenida y educativa.

Desde Arica hasta Punta Arenas, gran parte de las regiones ofrecerán experiencias adaptadas a cada comuna. Por ejemplo, en el norte se realizarán recorridos patrimoniales por sitios arqueológicos, mientras que en el sur se impulsarán actividades al aire libre en torno a la historia local y la naturaleza.

Día de los Patrimonios 2025: revisa los panoramas gratuitos disponibles en regiones

Región de Valparaíso

Serán 130 las actividades programadas en 24 comunas con recorridos guiados, horarios extendidos, obras de teatro, música, talleres y diversas expresiones de patrimonio material e inmaterial marcarán la jornada en bibliotecas, museos, teatros y diferentes espacios públicos.

El Museo Artequin de Viña del Mar contempla 27 acciones impulsadas por las Seremis de Culturas y Educación, el Patrimonio Cultural e INJUV. Luego, se presentará el cuentacuentos Un enorme viaje minúsculo, una historia mágica sobre patrimonio natural y arte.

En Valparaíso, el Centex ofrecerá la experiencia interactiva llamada Tocar el presente para primeras infancias y sus cuidadores, mientras que el Museo de Historia Natural realizará una actividad inmersiva y un taller musical.

Región de O’Higgins

Más de 80 actividades culturales gratis se realizarán en la Región de O’Higgins en el marco del Día de los Patrimonios para niñas, niños y adolescentes.

El evento principal se llevará a cabo este sábado 23 de agosto a las 11:00 horas en la Casa del Ochavo, sede del Museo Regional de Rancagua (ubicado en Estado 685).

En la ocasión, se presentará la muestra Conociendo las Salinas de la Región de O’Higgins, una réplica de una salina que incluye herramientas tradicionales utilizadas en la extracción de sal. La actividad incluirá un recorrido guiado a cargo de cultores locales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias.

Revisa todos los panoramas del Día de los Patrimonios

Como en ediciones anteriores, esta celebración cuenta con una plataforma oficial donde es posible consultar todas las actividades programadas.

A través de ella, las personas pueden buscar eventos según su región o comuna, y también ver cuáles cuentan con accesibilidad universal, enfoque de género u otros criterios de inclusión.

Puedes acceder al listado completo de actividades HACIENDO ACLIC AQUÍ o en la imagen inferior.