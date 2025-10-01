Qué día se presentarán los artistas: revisa la programación diaria de Lollapalooza Chile 2026

Asimismo, comenzó la venta de pases diarios, los cuales ya pueden ser adquiridos a través de Ticketmaster.

El festival Lollapalooza Chile 2026, que volverá a instalarse una vez más en el Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo, dio a conocer su esperada programación diaria.

Con los artistas ahora divididos oficialmente en las distintas jornadas, Lotus comenzó con el proceso de venta de pases diarios, los cuales pueden ser adquiridos desde ya a través de Ticketmaster.

Viernes 13 de marzo

La jornada inaugural estará liderada por Sabrina Carpenter, fenómeno del pop global gracias a sus recientes éxitos Espresso y Please Please Please. La acompañan los icónicos Deftones, que regresan con su elogiado disco Private Music (2026), y Doechii, artista que ha capturado la atención internacional con su mezcla de rap, R&B y pop alternativo.

Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos también figuran entre los imperdibles del primer día, que promete una fusión potente de sonidos globales, predominando el rock junto al pop global.

Sábado 14 de marzo

La segunda jornada tendrá a Tyler, The Creator como gran protagonista, marcando su debut en escenarios nacionales. El rapero llega con Don’t Tap The Glass (2025), su más reciente trabajo aclamado por la crítica. A él se suma la neozelandesa Lorde, quien traerá una selección de sus clásicos junto a nuevas composiciones de su álbum Virgin (2025).

El hardcore de Turnstile, el regreso de Los Bunkers como headliners chilenos complementan un día que tendrá cuatro platos de fondo, el único de las tres jornadas en las que se celebrará el festival.

La presencia de Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis y Judeline, entre otros, completan un sábado diverso y vibrante.

Domingo 15 de marzo

El cierre estará marcado por el colorido show de Chappell Roan, el despliegue electrónico de Skrillex y la emotividad de Lewis Capaldi, tres nombres en la cima de sus carreras.

Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos también formarán parte de una jornada final que promete despedir Lollapalooza Chile 2026 por todo lo alto.