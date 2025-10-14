Este sistema permite la postulación a colegios desde prekínder hasta cuarto medio, y todo el proceso se realiza de forma online.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026 es una herramienta que permite a padres y apoderados inscribir a sus hijos e hijas en los colegios municipales y particular subvencionados de su preferencia, por lo que muchos se preguntan cuándo se entregan los resultados.

Este sistema abarca desde prekínder hasta cuarto medio, y todo el proceso se realiza de forma online a través de una plataforma administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Para el año académico 2026, las postulaciones estuvieron abiertas desde el martes 5 hasta el jueves 28 de agosto.

Admisión Escolar 2026: cuándo se entregan los resultados y cómo revisarlos

Los resultados del proceso de admisión 2026 estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre de 2025.

En cuanto a las fechas importantes del proceso, estas son:

Resultados: desde el 15 de octubre (9:00 horas) hasta el 21 de octubre de 2025 (14:00 horas).

Resultados de listas de espera del periodo principal: Desde el 29 de octubre (9:00 horas) hasta el 30 de octubre de 2025 (14:00 horas).

Periodo complementario de postulación: desde el 12 de noviembre (9:00 horas) hasta el 19 de noviembre de 2025 (14:00 horas).

Resultados (periodo complementario): a partir del 2 de diciembre de 2025 (9:00 horas).

Matrículas: En todas las regiones desde el 9 hasta el 23 de diciembre. En Aysén y Magallanes desde el 9 hasta el 30 de diciembre de 2025.

En la etapa de publicación de resultados, los apoderados podrán ingresar al sistema para aceptar o rechazar el colegio que les fue asignado.



En caso de aceptar y activar la opción de lista de espera, deberán estar atentos a los resultados que se publicarán los días 29 y 30 de octubre.