VIDEO – “No va a haber recortes”: Kast enfrenta protesta de funcionarios en hospital de Temuco

La actividad, que incluía la inauguración de un centro oncológico infantil, fue interrumpida por una manifestación de funcionarios de la salud que expresaron su preocupación por posibles recortes.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast participó este miércoles en una actividad en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, en Temuco, donde inauguró el Centro Oncológico Ambulatorio Infantil TROI Araucanía.

Su llegada estuvo marcada por una manifestación de funcionarios de la salud que protestaban por eventuales recortes presupuestarios en el sector.

En el lugar, los trabajadores se reunieron con carteles y consignas, expresando su preocupación por las medidas fiscales. Entre las frases más repetidas se escuchó “no más recortes”, en alusión a las instrucciones presupuestarias que, según los manifestantes, podrían afectar distintos programas públicos.

Kast enfrenta protesta de funcionarios en hospital de Temuco

Durante el encuentro, el Mandatario utilizó un megáfono para dirigirse a los presentes, intentando generar diálogo en medio de la protesta. En ese contexto afirmó que “no va a haber ningún recorte que pueda afectar la salud, la vida de un niño”, buscando entregar tranquilidad respecto del impacto en el sistema sanitario.

El Presidente también agradeció la labor del personal de salud, señalando “de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos”, y agregó que la conversación sobre las mejoras del sistema debe continuar más allá de la instancia.

Los funcionarios, sin embargo, mantuvieron su postura crítica, sosteniendo que la situación corresponde a una protesta. Uno de los participantes expresó que “no es una conversación, es una protesta en contra del recorte”, reflejando el tono del intercambio.

En medio de la manifestación, Kast recibió dos cartas entregadas por gremios del hospital. También se escucharon consignas como “¡con la vida de las personas no se juega!” y “la salud NO se recorta”.