Jorge Quiroz pide a ENAP entregar el 70% de sus utilidades al Gobierno y cuestiona plan de inversiones

A pesar de que la empresa pública logró un récord de ganancias en 2025, el titular de Hacienda expresó sus preocupación por sus inversiones futuras.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, fue parte de la junta de accionistas de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), donde ordenó a la firma pública entregar el 70% de sus utilidades al gobierno central.

Esto, luego que ENAP presentara su quinto año consecutivo de ganancias y este 2025 obtuviera un registro récord, ya que llegó a USD 847,8 millones en utilidades, un 108% más que los USD 408 millones de 2024.

De esta manera, la empresa consiguió ganancias por USD 2.537 millones en los últimos cinco años.

A pesar de este escenario, Jorge Quiroz dejó ver su preocupación por el incremento en los costos y anunció la revisión de su plan de inversiones.

“En los últimos cuatro años ha habido un aumento sostenido de costos estructurales del orden de los USD 300 millones de dólares por año. Está más alto y por lo tanto vemos con preocupación eso, lo manifestamos y esperamos que se adopten medidas correctivas a futuro”, expresó el titular de Hacienda en la junta de accionistas de ENAP.

En esta línea, Quiroz también puso “cautela” en las inversiones por USD 3.800 millones que proyecta la empresa pública.

“Queremos analizar a fondo si el plan que se ha propuesto por parte de la compañía vale la pena ir adelante con eso o no. Este gobierno quiere analizarlo en detalle, entrar en detalle y tomar las decisiones que correspondan”, cerró el secretario de Estado.