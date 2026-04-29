Cómo Latinoamérica está creando lugares de trabajo inteligentes

En muchas organizaciones el problema ya no es la falta de tecnología, sino la falta de integración entre ella que, en la experiencia de equipos de trabajo, se traduce en situaciones que pueden terminar: cortando el ritmo de la colaboración; dificultando el acceso fluido de los colaboradores; o evitando la automatización, cuando los sistemas no se hablan entre sí.

Hace unos años, el diálogo con nuestros clientes en Latinoamérica era predecible: “Necesitamos renovar salas de reuniones e instalar impresoras nuevas”. Hoy, la conversación es muy distinta: “Necesitamos que nuestros equipos colaboren con la misma eficiencia sin importar dónde estén; que la conexión sea fluida, los datos blindados y que el área de TI deje de vivir apagando incendios”.

Este giro revela un cambio de paradigma: el espacio de trabajo dejó de ser un simple lugar físico para transformarse en un ecosistema vivo de personas, procesos y tecnología, aspecto que pudimos abordar y profundizar recientemente en el Ricoh Summit 2026, encuentro que reunió en Santiago a más de 500 líderes empresariales de América Latina para compartir esta visión, desde experiencias y casos reales.

Hoy es clave avanzar desde el escritorio hacia un ecosistema inteligente, pues Latinoamérica enfrenta un desafío estructural: mejorar su productividad. En este contexto, la inteligencia artificial aparece como un acelerador clave.

Un espacio de trabajo inteligente (Intelligent Workplace) no es un repositorio de herramientas aisladas. Es un entorno donde colaboración, infraestructura tecnológica, seguridad y automatización funcionan de forma integrada para apoyar los flujos reales de trabajo de las personas.

En muchas organizaciones el problema ya no es la falta de tecnología, sino la falta de integración entre ella que, en la experiencia de equipos de trabajo, se traduce en situaciones que pueden terminar: cortando el ritmo de la colaboración; dificultando el acceso fluido de los colaboradores; o evitando la automatización, cuando los sistemas no se hablan entre sí.

El resultado es una deuda de eficiencia: organizaciones que tienen las herramientas del siglo veintiuno, pero con flujos de trabajo del siglo veinte. Por eso, desde Ricoh hemos fortalecido nuestras capacidades en colaboración audiovisual, servicios gestionados y automatización documental, reflejando una transición hacia entornos de trabajo integrados donde tecnología, procesos y personas operan como un sistema.

En Latinoamérica estamos viendo el mismo patrón: el trabajo híbrido, los servicios gestionados y la automatización están pasando del discurso a la agenda real de las empresas. Desde nuestra experiencia, tenemos una convicción: el futuro del trabajo en la región no se definirá solo por qué plataformas adoptemos, sino por cómo las integramos en arquitecturas coherentes, en espacios inteligentes de trabajo.

La diferencia entre una oficina moderna y un Intelligent Workplace está en la capacidad de generar una ventaja competitiva, pues, si se diseña correctamente, hablamos de un entorno donde la tecnología se vuelve casi invisible y donde las personas, que son lo más importante, pueden trabajar mejor y decidir más rápido. El Ricoh Summit Chile 2026 ha sido un espacio de encuentro y colaboración para, desde este anhelo compartido, construir la próxima etapa de crecimiento para la región.