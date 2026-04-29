Emergencia ambiental en Puchuncaví deja más de 300 evacuados y suspensión de clases

Al menos 10 menores presentaron síntomas como cefaleas y vómitos, siendo atendidos por personal de salud en centros asistenciales de la zona.

AGENCIA UNO.

Un nuevo episodio de contaminación ambiental afectó este miércoles a la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, obligando a la evacuación de más de 300 personas y la suspensión de clases en distintos establecimientos educacionales.

De acuerdo con las autoridades, la emergencia se originó por la presencia de “olores desconocidos en el ambiente”, lo que activó protocolos de seguridad y monitoreo en la zona. En total, 333 personas fueron evacuadas desde la Escuela Básica La Chocota, siendo trasladadas a un punto seguro en una cancha cercana.

En paralelo, 14 párvulos y 13 funcionarios fueron evacuados desde el jardín infantil Sirenita de Horcón, mientras que otros establecimientos también suspendieron sus actividades preventivamente. Entre ellos se encuentran la Escuela Básica La Chocota, el Jardín Infantil de Horcón y el Colegio Costa Mauco.

El encargado de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Puchuncaví, Mario González, señaló que “lamentablemente, hoy hemos tenido un episodio de gases contaminantes en la comuna, que ha afectado a diferentes colegios”, agregando que equipos de emergencia realizaron mediciones en terreno.

Asimismo, indicó que “uno de los colegios fue evacuado” y que aún se esperaba el informe técnico de Bomberos, junto con la evaluación de la Seremi de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente.

En el área afectada, al menos 10 menores presentaron síntomas como cefaleas y vómitos, siendo atendidos por personal de salud en centros asistenciales de la zona. Las autoridades informaron que todos los evacuados fueron trasladados a sus domicilios y que la situación se mantenía bajo monitoreo.