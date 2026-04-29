Chile Vamos toma distancia de críticas de Republicanos a Carabineros por clases de Luis Cordero

Republicanos lanzó duros cuestionamientos a Carabineros por la contratación del ex ministro Luis Cordero como profesor de la Academia de Ciencias Policiales de la institución, por lo que oficiaron al Ministerio de Seguridad Pública para conocer los antecedentes del caso.

Fue el propio ex carabinero Sebastián Zamora quien criticó al organismo del cual fue parte, declarando que “es impresentable que el ex ministro Luis Cordero haya sido contratado por Carabineros como profesor para formar altos oficiales”.

Zamora rechazó además que Carabineros condecorara al ex presidente Gabriel Boric antes de dejar La Moneda y recordó que Cordero “fue parte vital del gobierno de Boric, un gobierno que llegó al poder hablando de refundar Carabineros, que cuestionó y debilitó la institución. No bastó con condecorar como alguacil mayor al expresidente Boric. Ahora premian a Cordero contratándolo como profesor de la Academia de Ciencias Policiales. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿Cuáles fueron las razones para contratarlo?”.

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi declaró que “corresponde conocer los criterios de esta contratación, su duración, remuneración y justificación”.

“No es aceptable que una institución tan importante para la seguridad de Chile siga siendo usada como espacio de reciclaje para quienes fueron parte de un gobierno que nunca tuvo una convicción real de apoyo a Carabineros”, agregó.

Sin embargo, desde Chile Vamos no hicieron eco de esta postura y puntualizaron que Luis Cordero es un reconocido experto en derecho administrativo, además de su experiencia como ministro de Justicia y Derechos Humanos, subsecretario del Interior y el primer ministro de Seguridad Pública.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) expresó a The Clinic que el otrora secretario de Estado “cuenta con sólidos atributos profesionales que le permitirían realizar un aporte significativo a la institución de Carabineros en el ámbito docente. A su destacado currículum como abogado se suma su experiencia al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad Pública, lo que fortalece y da especial valor a su capacidad formativa”.

“Podemos tener profundas diferencias políticas, pero ello no debiera nublar la capacidad de dejar de lado la crítica fácil y reconocer, con sentido constructivo, aquellas competencias que contribuyen a avanzar y construir en conjunto”, dejó en claro.

Esta mirada es compartida por su par de RN, Diego Schalper, quien precisó a radio Infinita que “en la Academia de Carabineros deben haber personas expertas en derecho administrativo que hayan tenido experiencia en el Gobierno en temas de seguridad, como el ex ministro Cordero”, indicó.

Al igual que Guzmán, Schalper planteó que “puedo tener diferencias con decisiones que él tomó cuando fue ministro, pero que es un aporte en la formación administrativa y jurídica de Carabineros de Chile no tengo ninguna duda”.

Luis Cordero impartirá la clase de Derecho Administrativo, como parte de la malla curricular de Oficial Graduado en Ciencias Policiales, con una carga de cuatro horas mensuales. Por esta labor, recibirá un salario de $235 mil al mes y su vínculo se extiende entre el 16 de marzo y el 31 de julio de 2026.