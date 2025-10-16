Enel informó que la interrupción del servicio podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores específicos.

La empresa Enel informó que este jueves 16 de octubre se realizará un nuevo corte de luz programado de suministro eléctrico en siete comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores específicos.

A través de su sitio web, Enel explicó que “estos cortes programados se informan con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo”.

Si deseas verificar si tu hogar se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel, disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás todos los detalles necesarios sobre la suspensión del servicio.

Además, si en tu hogar vive una persona electrodependiente y el corte puede afectarla, puedes solicitar asistencia llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Corte de luz este jueves 16 de octubre: consulta si tu comuna está en la lista

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Estación Central: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

La Reina: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.