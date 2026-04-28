PDG presiona al Ejecutivo: “Que cumplan su palabra” para aprobar la Ley de Reconstrucción

El jefe de la bancada del PDG condicionó el apoyo a que el Gobierno cumpla compromisos previos, especialmente la presentación de un proyecto para devolver el IVA en medicamentos y pañales.

AGENCIA UNO.

El jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que su colectividad está disponible para aprobar en general la denominada Ley de Reconstrucción impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, aunque advirtió que esto dependerá de que el Ejecutivo cumpla compromisos previos.

En conversación con La Tercera, el parlamentario enfatizó que el oficialismo debe dar el primer paso. “La carga de la prueba la tiene el gobierno”, afirmó.

Valenzuela explicó que el respaldo de los 13 diputados del PDG está condicionado a que el Ejecutivo presente antes un proyecto que contemple la devolución del IVA en medicamentos y pañales. Según indicó, esta iniciativa debería estar siendo trabajada a nivel técnico durante la semana.

“Vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de cumplir la palabra, no nosotros. Si nosotros tenemos alineadita nuestros 13 votos. Entonces, que nos vengan a exigir la carga de la prueba a nosotros”, sostuvo.

PDG presiona al Ejecutivo para aprobar la Ley de Reconstrucción

El diputado también recordó que este punto formó parte de un acuerdo previo, aunque reconoció dificultades internas del gobierno para avanzar en otras materias. “¡Perdón! Nosotros llegamos a un acuerdo… ¿Lo van a cumplir? Sí, lo van a cumplir en otro proyecto”, señaló.

En ese contexto, aseguró que el Ejecutivo tuvo que negociar con el PDG ante la falta de respaldo de otros sectores de oposición. “No es menor, entendiendo que la DC le cerró la puerta, el PPD le cerró la puerta, ¿qué alternativa les quedaba?”, planteó.

El legislador insistió en que el compromiso de su bancada se limita únicamente a la aprobación en general de la iniciativa, subrayando que el detalle del proyecto deberá discutirse posteriormente. “Nosotros, insisto, hemos concurrido hasta la votación en general, pero el gobierno sí o sí se va a tener que abrir a discutir y a compensar cada medida”, puntualizó.

Asimismo, manifestó reparos a algunos aspectos de la propuesta, como la invariabilidad tributaria. “No necesariamente” está de acuerdo, indicando que “hay que ajustar” ciertos criterios sobre quiénes podrían acceder a ese beneficio.