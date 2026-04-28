“Falta de empatía tremenda”: la dura crítica de Mariana Derderián a la ley de duelo

A casi dos años de la pérdida de su hijo, la actriz reabrió el debate sobre la legislación chilena que otorga solo 10 días de permiso laboral por duelo.

AGENCIA UNO.

La actriz chilena Mariana Derderián se refirió al proceso de duelo que enfrentó tras la muerte de su hijo en mayo de 2024, instancia en la que cuestionó con dureza la legislación chilena que contempla solo 10 días de licencia laboral en caso de fallecimiento de un hijo.

En conversación con el podcast Más Que Titulares, la intérprete calificó esta normativa como “inhumana” y desconectada de la realidad que viven las familias en una situación tan compleja. “Es inhumano, cruel y de una falta de empatía tremenda”, expresó.

Durante la entrevista, Derderián profundizó en cómo ese breve plazo se consume casi por completo en trámites administrativos y ceremoniales. “Diez días consecutivos. ¿Tú sabes cuántos días te echas haciendo trámites? Solo trámites. Que el servicio médico legal, que el cementerio, que la ceremonia… o sea, se te fueron tres, cuatro días”, relató.

En esa línea, planteó la dificultad de enfrentar el dolor en tan poco tiempo, especialmente para quienes deben continuar con sus responsabilidades familiares. “¿Y tú tienes que pararte? ¿tienes que parar a tu hijo? Si tienes otros hijos. Tienes que salir del shock. Yo todavía no sé si sigo en un estado de shock. Yo no tengo idea cuándo eso se determina. ¿Quién lo determina? ¿Yo? ¿un doctor?”, reflexionó.

La actriz también planteó una comparación con el postnatal, sugiriendo que el Estado debería otorgar una protección similar en casos de duelo. “Yo te diría que si el postnatal dura 6 meses, debería ocurrir lo mismo (con el duelo de un hijo)”, sostuvo.

En otro momento, reconoció que su situación personal le permitió vivir el proceso con mayor holgura que la mayoría. “Es realmente espantoso, macabro… yo me pude dar el lujo de no trabajar un año, pero soy afortunada”, afirmó, subrayando la desigualdad que enfrentan muchas personas que deben retomar sus labores rápidamente por necesidad económica.