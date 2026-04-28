“Personas con mañas políticas”: Squella arremete por críticas a informe de Dipres

El senador republicano acusó a sectores de la oposición de generar alarma al indicar que se eliminarían programas sociales, asegurando que se trató de un uso “malintencionado” del documento.

AGENCIA UNO.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó duramente a sectores de la oposición tras la controversia generada por un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), acusando que hubo una utilización política del documento.

La polémica surgió luego de que el informe recomendara “descontinuar” algunos programas estatales y ajustar otros, incluyendo iniciativas del Ministerio de Educación como el Programa de Alimentación Escolar, lo que generó preocupación y críticas desde distintos sectores.

En entrevista con CNN Chile, Squella defendió el carácter técnico del documento y aseguró que fue malinterpretado. “Fue súper claro en decir que hubo un error concreto, en una palabra que induce a un error”, afirmó, respaldando las explicaciones entregadas por el subdirector de la Dipres, José Ignacio Llodrá.

Squella arremete por críticas a informe de Dipres

El senador también valoró el rol del Ministerio de Hacienda en la evaluación de programas públicos. “Desde la perspectiva del ministro Quiroz, que exista una evaluación rigurosa, es exacto lo que uno querría del ministro de Hacienda”, señaló.

En esa línea, descartó que exista la intención de eliminar beneficios sensibles como la alimentación escolar. “Es curioso, pero afortunadamente es tan burdo el hecho de que alguien pudiera llegar siquiera pensar, que el gobierno va a cortar el Programa de Alimentación (de la Junaeb), porque eso es absurdo”, sostuvo.

Squella fue más allá y apuntó directamente a actores políticos por amplificar esa interpretación. “Lo que las personas que quizá, genuinamente, pudieron pensar que eso era verdad, es porque personas mal intencionadas, con mañas políticas, usaron esta evaluación”, acusó.

Asimismo, criticó que se haya instalado esta idea en la opinión pública. “Podría hacer un compilado de personas de la oposición que salieron diciéndole a la gente en la prensa que se iba a cortar el Programa de Alimentación”, afirmó, agregando que este tipo de mensajes puede generar mayor confusión en la ciudadanía.